A Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira organiza o III Seminário Nascer, Crescer e Ser Feliz, que terá lugar no dia 5 de junho, das 09h00 às 13h00, na Sala do Senado, no piso -2 do Campus Universitário da Penteada, com o intuito de promover a reflexão e o debate em torno de questões que envolvem a violência no desenvolvimento da criança e do adolescente.

A promoção deste evento vai de acordo com o facto de a exposição à violência - física, emocional ou sexual - em idade precoce poder “afetar o desenvolvimento do cérebro gerando problemas de saúde mental, como a ansiedade e depressão, além de favorecer o abuso de substâncias e a aparecimento de comportamentos de delinquência”, refere a UMa, em comunicado.

O seminário contará com um painel diversificado de oradores, entre os quais académicos e profissionais das áreas da saúde e da comunicação, que abordarão temáticas que vão desde a violência na perspetiva ética e jurídica ao impacto da mesma no desenvolvimento da criança e do adolescente.

Com participação gratuita, o evento requer inscrição prévia, até ao dia de amanhã, a qual deverá ser feita através do seguinte formulário.