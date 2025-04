No âmbito do Programa Erasmus+, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos levou, de 30 de março a 5 de abril, dois docentes e seis alunos do 8. ° ano a Viveiro, em Espanha, para participarem numa mobilidade de grupo de alunos, na escola IES Maria Sarmiento.

Durante a semana, foram realizadas diversas atividades que facilitaram a integração junto dos alunos, com os quais tiveram atividades letivas.

“De seguida, durante a manhã do primeiro dia, conhecemos toda a escola na companhia dos alunos espanhóis e da coordenadora Cristina. Ainda efetuamos uma apresentação para dar a conhecer a nossa ilha, nomeadamente, os monumentos, gastronomia regional, a nossa escola, entre outros sítios icónicos do nosso cartaz turístico. Após as apresentações e do tour guiado, tivemos a nossa primeira aula de Química, onde aprendemos a calcular a velocidade e outros fatores da energia. Seguiu-se a aula de Música. Esta aula foi bem animada pelos alunos espanhóis que nos apresentaram a música e os trajes tradicionais da cultura galega, bem como a gastronomia típica. A última aula do dia foi Galego. Nesta aula constatámos a similaridades entre as palavras do galego e do português, bem como as diferenças a nível semântico. Pela tarde, fizemos uma caminhada pela cidade de Viveiro, para conhecer melhor o centro histórico”, descreve Paula Araújo, coordenadora do projeto na Escola, em comunicado.

No segundo dia, houve logo pela manhã uma aula de Inglês. Em grupos, foi feita uma apresentação no canva sobre Viveiro e depois do intervalo teve lugar uma aula de Educação Física. Decorreu, ainda, um trail pela escola com o objetivo de respondermos a várias perguntas sobre Viveiro. A última aula do dia foi artes. Na parte da tarde, foi realizada uma caminhada pela ‘Ruta de Molino’.

No terceiro dia de aulas, participaram em Matemática e Espanhol. Nesta, criaram em trabalho colaborativo diferentes histórias de acordo com as imagens propostas pelo Genially. Os textos narrativos criados foram escritos em espanhol e em português. Em Matemática, resolveram exercícios em grupo. Na prova de orientação, visitaram vários pontos históricos de Viveiro e ali ficaram a saber mais sobre a origem e história da cidade. Pela tarde, visitaram o miradouro de San Roque, com vistas panorâmicas da cidade, e conheceram a Capela de San Roque. “Também aproveitamos a beleza da Praia de Area Grande, encerrando assim um dia cheio de cultura e natureza”, adita a coordenadora.

No quarto dia, participaram numa aula de História. O tema da aula foi os topónimos da Galiza e da ilha da Madeira. Falaram sobre as semelhanças na origem e significado de vários nomes atribuídos às localidades. De seguida, tiveram a última aula de Matemática, fizeram grupos de quatro para resolver exercícios e quem os resolvesse bem ganharia 0,25 pontos na nota. Na parte da tarde, foram aos Acantilados de papel, para observar os efeitos da erosão. Depois visitaram a Praia das Catedrais. Por fim, voltaram a Viveiro de comboio. Terminaram o dia com um jantar no hotel Talasso Cantábrico, onde provaram a gastronomia típica galega.

O último dia começou com a aula de Artes, para a conclusão da pintura de Sargadelos no lápis. Neste Workshop aprenderam algumas técnicas de pintura e secagem. Concluída a atividade, trouxeram as suas criações artísticas para mais tarde recordar. Depois, na aula de Inglês, formaram grupos para fazer um kahoot sobre o trabalho realizado na aula anterior, em conjunto com os alunos espanhóis, que colaboraram com os madeirenses. Após as aulas da manhã, despediram-se dos colegas espanhóis que os acompanharam todos os dias e a quem agradecem a hospitalidade. “Foi uma semana maravilhosa de novas experiências, amizades e intercâmbio inesquecível”, conclui Paula Araújo.