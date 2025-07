A Escola Secundária Jaime Moniz congratula-se, em comunicado, pelas médias obtidas nos exames, que superaram as nacionais.

Estes resultados “meritórios” encorajam, deste modo, a instituição “na sua caminhada de preparar os discentes para os desafios futuros através de uma formação académica sólida”.

As disciplinas que superaram as médias nacionais foram História A (118, quando a média nacional é de 109), Matemática A (122,7, média nacional 105), Português (132,3, média nacional 126), Biologia e Geologia (124,8, média nacional 124), Desenho (159,9, média nacional 136), Geometria Descritiva A (105,6, média nacional 89, História B (135,7 e média nacional 109), Literatura Portuguesa (108,8, média nacional 106 média nacional), Matemática B (142,5, média nacional 116, MACS (126,6, média nacional 92).

No contexto regional, a ESJM destaca-se na disciplina de MACS (Matemática Aplicada às Ciências Sociais) com uma média de 126,6, superior à nacional (92) e regional (118). O mesmo acontece com Geografia A, com 105,3 quando a média regional é de 102,8 e a nacional 101. Também os resultados obtidos pelos alunos de Português Língua Não Materna são superiores à média regional e nacional.

O conselho executivo “aplaude” o desempenho dos alunos e de toda a comunidade educativa, num momento em que os discentes preparam agora a sua candidatura ao ensino superior. Entretanto, a ESJM inicia hoje as matrículas para o 10.º de escolaridade, com a particularidade de, a partir deste ano letivo, os alunos poderem frequentar as aulas no turno da manhã. Todas as informações necessárias às matrículas e outros assuntos relacionados estão divulgadas no Site da escola.