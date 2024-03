Gonçalves Zarco promove a ‘A Voz da Nossa Escola’ (com vídeo)

Teve ontem lugar, na sala de sessões da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), a 3.ª edição do ‘A Voz da Nossa Escola’.

Foram a concurso sete canções, interpretadas a solo e em dueto, por alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.

A aluna Petra Freitas, da turma 1 do 9.º ano de escolaridade foi a grande vencedora do festival e irá representar o estabelecimento de ensino, no festival ‘Talentos à Solta’, que irá decorrer na vila da Calheta, no próximo mês de junho.

Enquanto o júri deliberava, as ‘Tiktokers Ascsemmanias’ Paula Escórcio, Paula Bettencourt e Maria da Luz Pêssego animaram todos os presentes que lotaram a sala de sessões do estabelecimento de ensino, com uma atuação repleta de música e muita animação.

O festival teve como jurados as docentes Rubina Fernandes, Mónica Alvarez e o presidente do Conselho Executivo, professor Ricardo Barcelos.

Estiveram presentes no apoio aos participantes a turma 2 do 6.º ano; a turma 3 do 7.º ano e a turma 1 do 8.º ano de escolaridade, assim como os alunos da Unidade de Ensino Especializado (UEE) da escola, todos eles acompanhados dos respetivos docentes e assistentes técnicos.

O festival foi organizado pelo grupo de Educação Musical e teve como principais objectivos incentivar a criatividade artística, descobrir e valorizar talentos e difundir a música como uma arte de expressão cultural.