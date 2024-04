Escola de Santo António assinalou os 50 anos do 25 de Abril com programa alargado

A EB/PE de Santo António e Curral das Freiras assinalou, com um vasto programa comemorativo, os 50 anos do 25 de Abril, que envolveu a comunidade educativa e que levou à Escola muitos convidados.

No âmbito destas atividades, o escritor Francisco Cantanhede falou sobre a escola durante o Estado Novo e as mudanças ocorridas após a Revolução. Por seu turno, a vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, proferiu uma palestra sobre o papel feminino antes e depois de Abril e o muito que ainda há por fazer, chamando a atenção para a necessidade de salvaguardar muitas das conquistas já conseguida, ao passo que o professor Luís Pão relembrou a guerra colonial, quando, jovem rapaz, foi enviado para os confins de África para combater um inimigo que não era seu.

Já Vítor Gomes, presidente do Conselho Executivo, recordou aquela manhã de abril, em que, ainda adolescente, deambulou pelas ruas de Lisboa e pôde ouvir alguns tiros, que quebravam o silêncio que se sentia numa cidade habituada ao ruído do dia a dia.

Por fim, Ricardo Oliveira, jornalista e diretor do Diário de Notícias da Madeira, falou da liberdade de imprensa e da sua importância para a liberdade e para a democracia.

Este momento foi marcada por uma atuação da Banda Militar.

Assinale-se que, na semana de 15 a 19 de abril, fora também elaborado “O Muro da Liberdade”, em que os alunos fizeram cravos em papel vermelho para colocar num muro verdejante.,

No dia 22 de abril, os alunos do 1.º ciclo da EB1/PE do Boliqueime e do edifício do Curral das Freiras visitaram a Escola, trazendo cravos vermelhos para “O Muro da Liberdade”, e assistiram a uma palestra dinamizada por técnico de biblioteca Paulo Calor, intitulada “O 25 de Abril contado às crianças”.

Houve ainda tempo para momentos de poesia, com declamações feitas por alunos e professores, musicais e dramatizações, uma da responsabilidade do grupo de teatro da Escola, intitulada “Acorrentados pela Liberdade”, e outra da responsabilidade do grupo de idosos do Centro de Dia da Paróquia da Graça, assim como idas à rádio para falar da Escola e de Abril, várias exposições alusivas ao tema e inquérito a familiares dos alunos.

Nos intervalos da semana de 22 a 26 de abril, repetiram-se as atividades de poesia e de música, com a especial participação do professor e cantor Luís Sousa, Vânia Fernandes, também ex-aluna da Escola, Énia Caires, Edgar Mendes, Vasco Gil, Merícia Gouveia, Vítor Gomes, Sandro Nóbrega e Joaquim Sousa.

É de realçar a manhã do dia 24, em que se ouviu, pelos corredores, a primeira senha do 25 de Abril, “E depois do adeus”. Nesse momento, todas as turmas saíram das salas, encheram varandas e átrios e cantaram, em uníssono, a segunda senha de Abril, “Grândola, vila morena”.