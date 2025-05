Trata-se de mais uma conquista da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral. Este estabelecimento de ensino do concelho de Santana alcançou o 1.º lugar na Competição BlueTech ao nível europeu com o projeto ‘Banana residuals, for a more sustainable future’.

“É com enorme orgulho que partilhamos mais uma conquista incrível da nossa escola!”, refere a instituição numa nota enviada à redação.

Os alunos Ana Matilde Rodrigues, Diogo Abreu e Diogo Mendonça, sob a orientação da professora Ângela Morais, “brilharam com uma proposta inovadora e sustentável, que impressionou o júri europeu”, refere a escola, que acrescenta que “esta vitória acontece no âmbito das celebrações do ‘European Maritime Day’.

Os alunos foram premiados com uma viagem a Cork, na Irlanda, para representar a escola e o País neste evento internacional, que decorre de 21 a 23 de maio.

“A escola de Santana continua a dar provas que o talento, a criatividade e o compromisso com a sustentabilidade fazem parte do seu ADN”.