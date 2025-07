O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM) assinou a 3 de julho de 2025, um protocolo de cooperação com a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZ), que visa implementar no próximo ano letivo (2025/26) o Curso Profissional de Técnico/a de Bombeiro/a, integrado na oferta educativa desta escola pública.

Este curso, com dupla certificação (escolar e profissional), está enquadrado no Catálogo Nacional de Qualificações e visa promover a formação técnica de jovens para o exercício da atividade de bombeiro, no contexto do percurso do nível de ensino secundário. Esta medida, pioneira na Região, vai permitir reforçar a capacidade de captar futuros operacionais para os corpos de bombeiros, ampliando os mecanismos de recrutamento, quer para o regime voluntário, bem como para o exercício da profissão de Bombeiro.

Além da equipa de docentes da EBSGZ, juntam-se na dinamização deste projeto, o próprio SRPC, IP-RAM, através da sua Divisão de Formação e a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF), onde decorrerá a componente prática e de integração no dia-a-dia de uma unidade operacional.

Nos termos do protocolo, caberá ao SRPC, IP-RAM, em parceria com a CBSF: Apoiar tecnicamente a estruturação do curso; Disponibilizar formadores para as componentes tecnológica e prática, incluindo estágio e prova final; Organizar atividades práticas, visitas técnicas e estágios com as entidades sob sua coordenação; Participar nos processos de avaliação dos formandos.

Enquanto à EBSGZ competirá: Integrar o curso na sua oferta educativa; Garantir as condições pedagógicas e logísticas necessárias; Ministrar as componentes sociocultural e científica; Articular com o SRPC, IP-RAM a calendarização das atividades e acompanhar os alunos ao longo do percurso formativo.

Esta parceria pretende qualificar tecnicamente estes jovens, com conteúdos orientados para uma carreira na área da proteção e socorro, contudo terá também um impacto positivo na construção de uma sociedade mais preparada e resiliente.

Até ao momento, já são 13 os candidatos inscritos para frequentar a formação, os quais hoje interagiram com uma equipa de Bombeiros que apresentaram algumas particularidades desta nobre missão de salvar vidas. A expetativa da Escola é constituir uma turma com cerca de três dezenas de alunos.