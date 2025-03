Os alunos, Sofia Aleixo do 3º2 e Miguel Aleixo do 9º1, ambos da Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo, representam a Região Autónoma da Madeira na 18ª edição do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, no dia 14 de março, Dia Internacional da Matemática.

Sofia e Miguel, conquistaram o 1º lugar no 9º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, nos jogos “Rastros” (1.º Ciclo) e “bAtari go” (3.º Ciclo), respetivamente.

O referido Campeonato Regional, teve lugar no Pavilhão Dr. Sidónio Fernandes, com a presença de 293 alunos da RAM.

A Escola básica Bartolomeu Perestrelo participou neste campeonato com 9 alunos, 3 de cada um dos 3 ciclos da escola, no âmbito das atividades do Clube de Jogos Matemáticos: “Desafia-te a jogar”, dinamizadas pelas docentes Susana Mendes, Celestina Coelho e Carla Mendes.