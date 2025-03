Os docentes David Leça e Rubina Fernandes, coordenadores do Projeto Erasmus+ da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) foram convidados a participar na Atividade de Cooperação Transnacional (TCA) “Priorities and Opportunities in Regions and Overseas Territories”, que ocorreu no Funchal, entre os dias 18 e 20 do corrente mês de março.

Promovida pela Agência Nacional Erasmus+ Portugal Educação e Formação, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRECT), esta formação reuniu especialistas e instituições internacionais para debater as prioridades e oportunidades nas regiões ultraperiféricas e territórios ultramarinos, no âmbito do projeto Erasmus+.

“O programa Erasmus+ é uma iniciativa fundamental da União Europeia que promove a educação, a formação, a juventude e o desporto em toda a Europa. A sua importância é ainda mais acentuada quando se considera as regiões ultraperiféricas e os territórios ultramarinos, que enfrentam desafios únicos no que diz respeito à localização geográfica, às questões culturais, sociais e económicas.

Além da divulgação das boas práticas do nosso estabelecimento de ensino, este evento foi de extrema importância ao originar a oportunidade de conhecer ideias e projetos inovadores, a criação de parcerias internacionais, a implementação de práticas educativas distintas e a possibilidade de construir uma rede de contatos internacionais”, sublinha Ricardo Barcelos, presidente do conselho executivo da ‘Gonçalves Zarco’, na nota de imprensa.