A Comissão para a Igualdade e a Inclusão da Universidade da Madeira organiza esta semana o 1.º Congresso Internacional “Perspetivas Multidisciplinares sobre Género e Inclusão”, um evento que promete ser um marco na discussão académica e social sobre estas temáticas. O congresso decorrerá nos dias 13 e 14 de março, quinta e sexta-feira, no Colégio dos Jesuítas, e contará com a participação de cerca de 80 investigadores e investigadoras, provenientes de instituições regionais, nacionais e internacionais, além da presença do público em geral.

Com um programa diversificado, o congresso abordará questões fundamentais sobre género, inclusão e as suas interseções com diferentes áreas do conhecimento e da sociedade. Os temas em debate incluirão expressões culturais do género, violência de género, justiça, inclusão no desporto, novas tecnologias e inteligência artificial, migrações e globalização, entre muitos outros. O evento contará com comunicações individuais e painéis de discussão, promovendo um espaço de partilha de conhecimento e reflexão multidisciplinar.

A organização reforça a importância deste congresso como um espaço de debate informado e aprofundado, essencial para a construção de sociedades mais justas e equitativas. O evento foi aberto ao público interessado, incentivando a participação ativa na discussão sobre os desafios contemporâneos relacionados com o género e a inclusão.