No dia 14 de março de 2025, data em que se celebram o Dia do Pi e o Dia Internacional da Matemática, a Universidade de Aveiro acolheu a 18.ª edição do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM18).

Um evento que reuniu cerca de 1800 alunos de 343 escolas de todo o país, “destacando-se a participação de Maria Cecília Teixeira, aluna do 9.º ano da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, que alcançou o primeiro lugar nacional no jogo “Produto”, na categoria do 3.º ciclo, sendo o segundo ano consecutivo em que a escola obtém uma aluna vencedora nesta categoria”, como deu nota o estabelecimento de ensino, em comunicado.

“A jornada de Maria Cecília até ao título nacional começou com uma vitória no Campeonato Escolar de Jogos Matemáticos, realizado a 16 de dezembro de 2024, no Caniço Shopping. Posteriormente, sagrou-se campeã regional no 9.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, que decorreu a 21 de fevereiro de 2025, no Funchal, garantindo assim a sua presença, representando a Região Autónoma da Madeira, no CNJM18.