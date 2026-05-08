Abertas até 29 de maio as candidaturas à Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais

A Universidade da Madeira (UMa) tem abertas as candidaturas para a 3.ª edição da Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, uma formação desenvolvida em parceria com a Universidade Católica Portuguesa (UCP).
As candidaturas decorrem até ao dia 29 de maio e são realizadas através do endereço http://candidaturas.uma.pt.
Com início previsto para 14 de setembro, o curso será lecionado em regime b-learning, com aulas presenciais às sextas-feiras, das 18h00 às 19h30, e sábados, das 09h30 às 11h00 e das 11h30 às 13h00. Cerca de 50% da pós-graduação será lecionada em regime não presencial (síncrono, via Zoom ou Teams).
O plano curricular integra unidades curriculares como Teoria e Filosofia Política, Regimes e Sistemas Políticos/Eleitorais, Geoestratégia e Relações Internacionais, Políticas Públicas, Economia Regional, Autonomia Regional, História Económica da Madeira, História e Teorias das Relações Internacionais, Comunicação Política, e Seminários em Relações Internacionais.
Esta Pós-graduação prepara para o desempenho de funções em Assessoria política e em Comunicação Política; Carreira diplomática e em Organizações Internacionais, Consultoria e Relações Internacionais em Empresas. Para profissionais já inseridos nestas áreas, constitui também uma oportunidade de atualização de conhecimentos e de consolidação da formação de base.
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