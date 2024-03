De uma realidade, em 2015, de uma taxa de 24,3% de abandono precoce para os 9,3% registados em 2022, o ensino profissional tem vindo a ser procurado por alunos mais jovens, sinal de que tem havido menos retenção. A par disso, segundo as contas apresentadas pelo secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 20% dos alunos do ensino profissional ingressam no ensino superior.

Jorge Carvalho falava na sessão de abertura do Encontro de Orientação Vocacional, subordinado ao tema “O papel dos diferentes intervenientes no processo de orientação”, que teve ligar, esta manhã, no auditório do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ).

O governante sublinhou que a opção por esta via de ensino tem sido “consciente” por parte dos alunos, comentando que a diminuição da taxa de abandono se deve “à qualidade da oferta e acima de tudo a forma como as escolas têm procurado responder às necessidades dos alunos”.

Ponto de ordem para o secretário regional é que os cursos de ensino profissional têm de ser, em primeiro lugar, para dar resposta aos alunos, às suas vocações e motivação. “O pior que pode acontecer é direcionar alunos para as necessidades do mercado sem que as suas motivações e talento estejam identificados”, vincou Jorge Carvalho, apesar de reconhecer que é preciso “dar resposta ao mercado, porque não existe mão de obra”, reforçando, novamente, que a decisão primeira nesta matéria é no interesse dos alunos. Se fosse ao contrário, “seria uma decisão que iria levar a que não tivéssemos profissionais motivados”.

No encontro, participaram cerca de 50 professores e técnicos dos Serviços de Psicologia e Orientação das escolas da RAM, com contributos de Renato Carvalho, presidente da Delegação Regional da Madeira - Ordem dos Psicólogos, com o painel sobre “Pais, professores e psicólogos no Processo de Orientação”, e de Maria do Céu Taveira, professora associada no departamento de Psicologia Aplicada da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, que promoverá o painel “Exploração e Desenvolvimento Vocacional de Jovens: Exemplos de Boas Práticas”.