O grupo hoteleiro PortoBay foi premiado com 8 distinções ‘Best of the Best’ em cinco categorias distintas, sendo que todos os hotéis foram distinguidos com o ‘Travaller’s Choice’ do TripAdvisor, uma das mais importantes plataformas de viagens do mundo.

Conheça a lista de distinções:

Top Europe

13.º The Cliff Bay (Madeira)

Top Portugal

3.º The Cliff Bay (Madeira)

10.º PortoBay Flores (Porto)

21.º Porto Santa Maria (Madeira)

Luxury Europe

16.º The Cliff Bay (Madeira)

Luxury Portugal

3.º The Cliff Bay (Madeira)

8.º PortoBay Flores (Porto)

9.º Les Suites at The Cliff Bay (Madeira)

Small & Boutique Portugal

6.º Les Suites The Cliff Bay (Madeira)