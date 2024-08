A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em alta, após a divulgação de dados animadores sobre os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,80% para 39.072,77 pontos e o Nasdaq avançava 0,62% para 16.296,53 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 1,07% para 5.255,11 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, o Departamento do Trabalho indicou que na semana passada os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos ficaram em 233.000, menos 17.000 em relação ao período anterior.

Os dados foram melhores do que era esperado, uma vez que os analistas antecipavam 240.000 inscrições para subsídio de desemprego.

Na sexta-feira passada, pouco antes da abertura do mercado em Nova Iorque, foi anunciado que a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu em julho duas décimas, para 4,3%, o nível mais alto desde outubro de 2021. A criação de postos de trabalho também ficou muito abaixo do esperado.

Esses números provocaram algum nervosismo nos mercados e aumentaram os receios de um abrandamento da economia norte-americana maior do que o esperado.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones as maiores subidas eram da Salesforce (1,75%) e da Boeing (1,55 %) e as únicas descidas eram as da Walt Disney (-1,97%) e da Coca-Cola (-0,22%).