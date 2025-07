No 2.º trimestre de 2025, foram vendidas 42,8 mil toneladas de cimento na Região, mais 9,0% do que no trimestre anterior, segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM). No entanto, face ao mesmo período de 2024, registou-se uma queda de 7,2%.

O valor das vendas atingiu 6,5 milhões de euros, refletindo aumentos de 12,0% em termos trimestrais e de 0,4% em termos homólogos.

No acumulado do primeiro semestre de 2025, a quantidade de cimento vendido recuou 5,5% face ao mesmo período do ano anterior, enquanto o valor das vendas subiu 1,8%.