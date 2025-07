No primeiro semestre deste ano, foram vendidos cerca de 1,4 milhões de litros de Vinho Madeira, o que traduziu uma receita de 9,3 milhões de euros. Ambos os valores sofreram quebras homólogas de 10,6% e 6,1%, respetivamente.

246,8 mil litros foram comercializados no mercado nacional, rendendo 2,4 milhões de euros, dos quais 206,8 mil litros e 2 milhões de euros correspondem às vendas feitas na Região, de acordo com dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

As vendas em território nacional caíram, de igual modo, na ordem dos 23,1% em quantidade e 11,5% em valor.

Já as exportações para a União Europeia rondaram os 751,6 mil litros, gerando 2,4 milhões de euros, menos 9,6% e 41,1% que no primeiro semestre de 2024, respetivamente.

No mercado extracomunitário, as vendas para o mercado japonês aumentaram 7,2% e o valor 10,4%. Por outro lado, nos Estados Unidos diminuíram 14,14% e 20,6%, pela mesma ordem. O mesmo sucedeu com o Reino Unido, com diminuições de 23,9% em litros vendidos e 6,6% em receitas.

Do total de vendas, 82,0% correspondeu a vinho engarrafado e o restante a granel.