A Marina do Funchal prepara-se para receber, no que mês que vem, o navio ‘Restauration’, uma réplica de um navio inglês do século XVII, que está a percorrer as rotas marítimas europeias.

Esta escala faz parte de uma expedição que recria o percurso de antigas rotas comerciais e militares que marcaram a era dos descobrimentos e das grandes rivalidades marítimas. Construído com técnicas tradicionais, o ‘Restauration’ é quase idêntico ao navio original, lançado em 1660 para celebrar o regresso do Rei Carlos II ao trono inglês, um acontecimento conhecido como a Restauração Inglesa. Daí o nome do navio.

A bordo da réplica, os visitantes têm a oportunidade de visitar o navio e conhecer tal como eram os navios há mais de 350 anos, com mastros imponentes, velas de pano cru e e outros elementos decorativos que eram usados para defender o navio na época.

O ‘Restauration’ oferece também experiências gastronómicas sensoriais onde será possível provar receitas inspiradas nos diários de bordo da época. Entre as iguarias, destacam-se o Bacalhau na qual chegará a Madeira um chefe de cozinha norueguês a fim de confecionar o bacalhau da típica forma norueguesa e dar a provar aos vários convidados criando uma interação entre o navio e a comunidade local.

A vinda do ‘Restauration’ ao Funchal está prevista para o dia 29 e insere-se numa rota do Reino Unido para os EUA que inclui outros portos históricos na qual está a ser acompanhada por meios de comunicação social internacionais. A Escala na Madeira acontece com o apoio e orientação do Consulado da Noruega na Madeira e da empresa norueguesa Wilhelmsen.