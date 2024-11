O Santander foi eleito pelos estudantes universitários como o Melhor Banco para trabalhar em Portugal, segundo o ranking Merco Talento Universitário 2024, que é desenvolvido pela primeira vez no nosso país. O Santander surge ainda na 9.ª posição no ranking global, que agrupa as 100 empresas mais bem avaliadas pelos alunos.

O Merco Talento Universitário Portugal 2024 contou com a participação de 1.008 estudantes universitários e de formação superior (mestrados e/ou equivalentes). Com base nas suas respostas, o Merco elaborou um estudo, do qual se destacam as seguintes conclusões:

O objetivo do Merco Talento Universitário é também fornecer informação sobre a avaliação que os estudantes, do último e penúltimo ano de licenciatura, fazem do seu curso e dos serviços de emprego da universidade (fatores que os levaram a escolhê-lo, grau de satisfação, etc), as suas preferências de trabalho (setor, tipo de empresa, expetativas salariais) e aspetos relacionados com a procura de emprego (como e onde procuram informação sobre as empresas, que fatores mais valorizam na escolha de uma empresa, etc).

O Santander está comprometido em promover um ambiente colaborativo, inclusivo, com atenção ao bem-estar e ao desenvolvimento dos seus colaboradores.

O banco promove o desenvolvimento de competências dos seus colaboradores – upskill e reskill – através da Academia Santander e da plataforma de formação Dojo – e disponibiliza programas de formação e desenvolvimento para quem acaba de entrar no banco.

Ao fazer parte de um grupo global, permite ainda aos colaboradores trabalharem em áreas globais ou terem experiências de mobilidade em outros mercados.

O Santander é certificado também como Empresa Familiarmente Responsável, atribuído pela Fundação MásFamilia e a ACEGE. Num dos parâmetros analisados – a conciliação da vida pessoal e profissional – o Banco disponibiliza mais de 80 medidas de apoio aos seus colaboradores.