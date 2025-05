Termina esta quarta-feira, dia 28, a votação para os Prémios Líderes do Turismo em que a Madeira surge na categoria ‘Creative Brand’.

Os subscritores da newsletter da TNews podem votar, sendo esta uma categoria que, a premiar a Região, reconhece o trabalho estratégico desenvolvido na promoção do destino.

A votação do público representa 50% da decisão final. Os outros 50% dos votos são atribuídos por um júri especializado, composto por profissionais de comunicação, marketing, eventos, inovação, investimento, formação e recursos humanos.

Os vencedores serão anunciados no próximo dia 5 de junho, durante a 3.ª Conferência & Prémios Líderes do Turismo, na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos.

Os prémios distribuem-se pelas categorias Luxury Hotel, Leisure Hotel, Resort Hotel, Hotel Brand, Travel Brand, Sustainable Company, Technology Company, Creative Brand e Tourismo Event.