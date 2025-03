Três navios trazem à Madeira mais de 9,3 mil pessoas

O ‘Marella Explorer’, o ‘AIDAblu’ e o ‘Mein Schiff 7’ estão a movimentar um total de 9.338 pessoas, das quais 6.962 são passageiros.

O ‘Marella Explorer’ atracou esta manhã, vindo de Lanzarote, com 1.866 passageiros e 773 tripulantes. Às 17h45 parte rumo a La Palma, prosseguindo o cruzeiro de sete noites, entre as ilhas da Madeira e Canárias, iniciado a 21 de março e que termina no mesmo porto, na próxima sexta-feira.

Por sua vez, o ‘Mein Schiff 7’ traz a bordo, 2.905 passageiros e 982 tripulantes, numa escala de 42 horas que inclui duas pernoitas, tendo saída marcada para amanhã, às 17h00, no âmbito do cruzeiro de 14 noites que começou domingo, em Grã-Canária, com escalas em várias ilhas Canárias, na Madeira e em Agadir, finalizando no mesmo porto a 6 de abril.

Por fim, o ‘AIDAblu’, que se encontra no Porto do Funchal desde a manhã de ontem, viaja com 2.181 passageiros e 631 tripulantes e parte pelas 18h00 desta tarde para Fuerteventura, última escala do cruzeiro de 12 noites entre a Madeira e as Canárias, iniciado no passado dia 16, em Las Palmas.