Entre 7 de junho e 27 de setembro, aos sábados, os jardins do restaurante – integrado no Savoy Palace – acolhem os jantares Fire Pit, uma experiência marcada por sabores intensos, convívio e partilha de bons momentos à volta da mesa.

O Terreiro volta a trazer ao coração do Funchal as noites de verão mais saborosas, com uma proposta gastronómica ao ar livre que promete aquecer mais ainda as noites madeirenses.

Sob a latada e junto ao braseiro, uma longa mesa com capacidade para 25 pessoas – a lotação máxima por noite – convida a momentos de proximidade e celebração numa atmosfera intimista. É ali que ganha vida uma experiência gastronómica especial: ao ar livre, o chef prepara a refeição no Fire Pit, envolto pelos aromas fumados da grelha e pela proximidade dos presentes, que são convidados a interagir e a aprender alguns segredos desta arte de cozinhar no fogo.

As portas abrem-se com uma receção acolhedora, brindada por uma Poncha à Terreiro ou uma refrescante limonada caseira.

O jantar segue com um menu cuidadosamente desenhado para cada serão, incluindo couvert, entrada, pratos de peixe e de carne, e culminando com uma sobremesa irresistível. Com um toque de frescura e autenticidade, muitos dos ingredientes provêm da horta do chef, garantindo sabores genuínos e sazonais. A carta contempla ainda opções vegetarianas, veganas e um menu para os mais novos.

Enquanto o Terreiro acende o braseiro no Funchal, também no Saccharum, na Calheta, o Calhau Beach Clube recebe jantares à beira-mar desde a última sexta-feira até 26 de outubro, às sextas, sábados e domingos, a partir das 18h30. Com um menu de quatro pratos preparado ao vivo, esta proposta privilegia ingredientes frescos, sazonais e sustentáveis. Entre aromas fumados, brisa atlântica e um dos pores do sol mais encantadores da Madeira, a experiência também convida à partilha e à celebração dos sabores de verão.