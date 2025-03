O secretário de Estado do Planeamento afirmou hoje que a Madeira consegue apresentar uma taxa de execução dos Fundos Europeus acima dos 100 por cento (105 por cento). Hélder Reis falava na sessão de apresentação das conclusões do Programa Operacional Madeira 24-20, que decorre no auditório da Casa da Luz. Em substituição do ministro adjunto e da Coesão Territorial, o secretário de Estado teceu rasgados elogios à evolução da Região. O secretário de Estado admitiu ainda que a dinâmica dos tempos irá trazer mais desafios.

Os desafios para o futuro da política de coesão europeia são grandes, como adiantou. A redução de fundos europeus destinados à coesão deverá ser uma realidade. A expetativa é a de que a UE continue a investir nas regiões menos desenvolvidas, como sublinhou ainda o secretário de Estado presente na Região. “Devemos pensar o país e as regiões a longo prazo”, referiu.