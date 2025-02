No 4.º trimestre de 2024, a taxa de desemprego na Região Autónoma da Madeira (RAM) foi de 5,7%, uma redução de 0,4 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, mantendo-se estável em relação ao trimestre anterior.

A população empregada na região foi de 125 mil pessoas, com um aumento de 1,3% em comparação com o ano passado, mas uma redução de 1,1% face ao trimestre anterior. A população desempregada foi estimada em 7,6 mil pessoas, com uma diminuição de 4,6% em relação ao ano anterior e um ligeiro aumento de 0,3% em comparação com o trimestre anterior.

A população inativa foi estimada em 125,4 mil pessoas, apresentando um aumento de 0,8% face ao ano anterior e 1,7% face ao trimestre anterior. A taxa de atividade no 4.º trimestre foi de 59,7%, um valor ligeiramente inferior ao do trimestre anterior e ao do ano passado.

A taxa de desemprego na RAM foi mais baixa do que a média nacional, que foi de 6,7%, sendo uma das mais baixas em comparação com outras regiões de Portugal.