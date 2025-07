A 10.ª edição do Summer Market, evento organizado pela Câmara Municipal do Funchal, terá lugar a partir de segunda-feira, dia 21, e decorre até ao sábado, 26, no Mercado dos Lavradores.

Esta iniciativa visa dar visibilidade ao trabalho de pequenos empreendedores locais, divulgar novas marcas e conceitos inovadores, e reforçar a atratividade de um espaço icónico e central da cidade.

“Deste modo, o Município do Funchal reforça o seu compromisso social e económico, promovendo a economia local, apoiando o comércio de proximidade e incentivando a presença de visitantes e potenciais clientes, tanto nas iniciativas realizadas, como nos restantes estabelecimentos comerciais dos mercados”, destaca a autarquia em comunicado.

A edição deste ano terá a duração de seis dias e decorre, no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, no espaço destinado a Feiras e Eventos, com um horário entre as 9h00 e as 18h00. No último dia, o encerramento ocorrerá às 14h00.

O evento contará com a participação de 19 marcas: As Marias; ATELIER GATAFUNHOS; BAILHA; Barro Cru; By A Fairy; Coisas Minhas; D’arte Luz; Disto Artesanato; Estimei Loja e Atelier; Guarete Figueira – Artesanato; Joy of Madeira Handcraft; LUNA BCN; mi.sa; Micas&Pitta’s; Natureza Viva; Niarte.funchal; Patrícia Pinto; Pincéis Mágicos e Taniascencao.

Grande parte destas marcas recorre a técnicas artesanais e tradicionais, demonstrando também uma clara preocupação com a sustentabilidade, através da reutilização e transformação de materiais.

“Fruto das políticas de dinamização promovidas pelo atual executivo municipal, bem como dos investimentos estruturais realizados, os mercados municipais mantêm-se espaços vivos, dinâmicos e de referência no quotidiano dos funchalenses e visitantes”, sublinha a autarquia.