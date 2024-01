O ‘Spirit of Adventure’ acostou, na tarde ontem, no cais sul do Porto do Funchal para uma escala de 23 horas, trazendo a bordo 967 passageiros e 507 tripulantes.

O navio de cruzeiro, vindo de Portsmouth, parte esta tarde, pelas 16h30, rumo à ilha de La Palma, próximo destino do itinerário de 14 noites pelas ilhas da Madeira e Canárias.

O cruzeiro iniciou-se em Portsmouth a 20 de janeiro, veio para a Madeira e depois, visita as ilhas de La Palma, Tenerife, Grã-Canária e Lanzarote, a seguir, Ferrol, no continente espanhol e termina a viagem em Portsmouth, a 03 de fevereiro.