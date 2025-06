Este ano, a GESBA, numa cooperação estabelecida com a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, disponibiliza o serviço de polinização manual aos produtores de anona, com um custo unitário de 3 euros por árvore, acrescido de IVA.

Em comunicado, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas destaca que nos últimos anos, os efeitos das alterações climáticas, nomeadamente o aumento da temperatura e a redução da humidade relativa durante as fases de floração e vingamento, “provocaram quebras acentuadas na produção”.

Perante este cenário, e no âmbito das políticas públicas de apoio à resiliência do setor agrícola, o Governo Regional, em articulação com a Empresa de Gestão do Setor da Banana, introduziu e promoveu a técnica de polinização manual como forma de garantir a sustentabilidade produtiva desta cultura estratégica.

A medida tem-se revelado “fundamental, permitindo aumentar significativamente a produtividade, melhorar a qualidade do fruto e assegurar rendimentos mais justos para os produtores, através da obtenção de anonas maiores, mais uniformes e com elevado valor comercial”, justifica o Secretário Regional de Agricultura e Pescas.

Nuno Maciel considera que “a GESBA é hoje muito mais do que uma empresa de gestão da banana. Enquanto entidade pública vocacionada para a gestão e valorização de fileiras agrícolas estratégicas, tem vindo a alargar o seu âmbito de intervenção a novas culturas, contribuindo ativamente para a modernização e sustentabilidade do setor agrícola madeirense”.

Nessa perspetiva, “é importante realçar que, recentemente, o Centro Hortofrutícola de Santana, sob gestão da empresa, foi certificado para operar na preparação, distribuição e comercialização de produtos frutícolas em modo de produção biológica, cumprindo todos os requisitos legais e sanitários exigidos para o fornecimento às grandes superfícies, assegurando canais de escoamento estáveis e valorizados para os produtores regionais”, relembra o governante.

Atualmente, a GESBA expede, em média, 25 contentores por semana para o mercado continental. Volume este que, de acordo com a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, “representa já um contributo significativo para a valorização da produção madeirense e para o reforço da presença da agricultura regional nos mercados externos”.

“A diversificação da oferta, com produtos como a pera-abacate, a anona e a manga, já integrados na operação comercial da GESBA, reforça a ambição de consolidar a notoriedade da marca Madeira como origem de excelência e sustentabilidade”, destaca a tutela.