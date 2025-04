No primeiro ato público como secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues presidiu à cerimónia de encerramento do Curso Intensivo em Empreendedorismo e Inovação Empresarial, promovido pela Startup Madeira.

Antes, o secretário regional participou no primeiro Conselho do Governo desta legislatura, onde estiveram a ser analisadas as novas orgânicas das secretarias regionais.

Apesar de não ter querido alongar-se no assunto, porque ainda está a formar a sua equipa, José Manuel Rodrigues clarificou que “haverá uma certa renovação e sangue novo” nas áreas que tutela, porque “é absolutamente necessário”. Tal como disse, “haverá um misto de experiência e renovação na Secretaria da Economia”.

Há nomes que continuam a ser analisados, mas Rodrigues acredita que “na próxima semana” todas as equipas das secretarias regionais deverão ficar prontas.

Sobre a orgânica do seu departamento, disse que “basicamente tudo o que é economia, à exceção do turismo, ficará na Secretaria da Economia, inclusive o Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), que tem os incentivos e os fundos comunitários”.