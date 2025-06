É mais uma distinção para o Savoy Signature, que com o stand ‘Jardins que Inspiram’, na BTL, materializou de forma sensível e inovadora o espírito de uma marca que é já uma referência no panorama nacional e internacional.

O stand da Savoy Signature foi distinguido na categoria Sustentabilidade nos Prémios Melhor Stand da BTL 2025. Sob o conceito ‘Jardins que Inspiram’, o espaço destacou-se pela sua estética orgânica, muros verdes vivos e uma cúpula sensorial que celebrava os aromas, cores e texturas da Laurissilva – Património Mundial Natural da UNESCO – homenageando a riqueza botânica dos hotéis Savoy Signature e a natureza ímpar da ilha da Madeira.

Deste modo, a organização reconhece o compromisso do grupo hoteleiro madeirense com a inovação ambiental e a criatividade responsável, neste projeto que foi desenvolvido em parceria com a agência Smash.

Na cerimónia de entrega do prémio, Sílvia Dias, diretora de Marketing e Sustentabilidade da Savoy Signature, sublinhou que “é com enorme alegria que recebemos este prémio em nome de toda a equipa Savoy Signature. O stand que hoje é reconhecido nasce daquilo que nos move todos os dias: a paixão por criar experiências autênticas, que combinam com a exigência do nosso serviço de excelência.[...] Uma expressão viva da nossa identidade e do nosso compromisso com a criatividade responsável”.

Sílvia Dias aproveitou ainda a oportunidade para “agradecer e dar os nossos parabéns à BTL pelo seu crescente dinamismo e pela forma como tem vindo a reforçar a sua projeção nacional e internacional, afirmando-se como uma plataforma estratégica para o turismo em Portugal”.