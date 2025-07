Colaboradores e hóspedes da Savoy Signature juntaram-se, na manhã desta sexta-feira, a uma ação de limpeza na Praia da Calheta. A iniciativa integrou a 2.ª Campanha de Recolha de Resíduos nas Praias 2025, promovida pela Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente (SRAPA), através da Direção Regional do Ambiente e Mar (DRAM), em parceria com a Câmara Municipal da Calheta, no âmbito da Estratégia MaRaM.

Segundo nota do grupo Savoy, a ação decorreu entre as 10h00 e as 11h00 e teve como principal objetivo contribuir para a preservação do ecossistema local e sensibilizar para a importância da proteção ambiental.

“Esta participação reflete o compromisso contínuo da Savoy Signature com práticas sustentáveis, envolvendo ativamente colaboradores, hóspedes e a comunidade local na promoção da consciencialização ambiental”, conclui a missiva.