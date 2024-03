O Savoy Palace, da Savoy Signature, acaba de se destacar no panorama da hotelaria ao conquistar o título Europe´s Leading Luxury Hotel 2024 pelos World Travel Awards (WTA), anunciou a organização dos prestigiados prémios numa cerimónia de gala em Berlim, durante a ITB, que é uma das maiores feiras internacionais de turismo. O hotel de luxo foi também distinguido entre os hotéis nacionais como Portugal’s Leading Luxury Hotel 2024, destacando-se como uma referência não apenas ao nível europeu, mas também dentro do País.

Estas distinções são um testemunho do compromisso contínuo do Savoy Palace com a excelência e com a qualidade de serviço. A conquista destes galardões reforça ainda mais a posição do Savoy Palace como um dos hotéis mais procurados por viajantes exigentes e que buscam uma experiência de verdadeiro luxo.

“A equipa do Savoy Palace está muito feliz por ter acumulado os prémios de melhor hotel de luxo de Portugal e da Europa”, refere o CEO da Savoy Signature, Roberto Santa Clara, acrescentando: “É um marco assinalável tanto para o Savoy Palace, como para a Savoy Signature e estamos certos de que também para o destino Madeira. Estas distinções elevam ainda mais a motivação para, diariamente, superar as expectativas dos nossos hóspedes ao longo de toda a sua estadia. Ter a alegria de, nesta noite, ter sido anunciado que recebemos a Grand Final dos WTA em novembro, no Savoy Palace, consagra o momento de felicidade e tudo faremos para honrar o desafio elevando o nome do hotel, da Madeira e de Portugal ainda mais alto”.

Savoy Palace será o anfitrião da glamorosa World Travel Awards Grand Final

O Savoy Palace será o anfitrião da World Travel Awards Grand Final deste ano, que se vai realizar na Madeira, a 24 de novembro de 2024. Por essa altura, os principais líderes do setor global de viagens e turismo viajam para a ilha para participar no prestigiado evento, onde serão divulgados os melhores dos melhores. A 21 e 22 de novembro, também no Savoy Palace, realiza-se a 11ª edição dos World Golf Awards 2024, que se acontece pela primeira vez no destino e junta os principais nomes da indústria do golf.

O Savoy Palace já tinha sido distinguido como Portugal’s Leading Luxury Hotel em 2021, 2022 e 2023. O Saccharum, também da Savoy Signature, foi eleito Europe´s Leading Island Resort em 2021 e em 2023.