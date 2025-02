Em 2024, a Madeira registou um aumento de 7,6% no número de óbitos, com um total de 2 574, menos 213 do que no ano anterior.

Em dezembro de 2024, ocorreram 231 óbitos, uma redução de 2,5% em relação ao mesmo mês de 2023.

A comparação com a média de óbitos de 2016 a 2019 mostra um déficit de mortalidade de 3,0%.

O número de vivos aumentou 2,6% ao longo do ano, totalizando 1 792, com um crescimento de 20,4% em dezembro.

O saldo natural foi negativo, com uma perda de 782 indivíduos em 2024, embora tenha melhorado em relação ao saldo de 2023. Quanto aos casamentos, houve um aumento de 7,7% no total de casamentos realizados em 2024, com 1 225 cerimónias celebradas.