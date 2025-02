Em 2024, as receitas nos cinemas da Região Autónoma da Madeira registaram um ligeiro aumento, apesar da redução no número de sessões e espectadores, de acordo com dados divulgados pela Direção Regional de Estatística.

No 4.º trimestre de 2024, ocorreram 3.167 sessões de cinema, um decréscimo de 4,1% em relação ao mesmo período de 2023, mas o número de espectadores aumentou 22,2%, totalizando 47.489. As receitas de bilheteira cresceram 30,4%, atingindo 282.000 euros.

Durante todo o ano, a RAM contabilizou 13.954 sessões de cinema, uma redução de 1,1% em relação a 2023, e o número de espectadores caiu 4,9%, para 204.929. No entanto, as receitas de bilheteira aumentaram 0,5%, totalizando 1.212.300 euros. O mês de agosto teve o maior número de sessões.