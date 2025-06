O valor do Adicional ao IMI totalizou 154,5 milhões de euros em 2024, um aumento de 5,68% face ao ano anterior, segundo dados da Autoridade Tributária.

“Na liquidação do AIMI [Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis] do ano de 2024, verificou-se um acréscimo de 5,68% no valor do imposto, relativamente ao ano anterior”, lê-se numa nota informativa do Fisco.

Esta evolução é justificada com um acréscimo dos sujeitos passivos e do número de prédios contabilizados para o cálculo do valor tributável.

O número total de prédios contabilizados ascendeu a 570.961, o número mais elevado, pelo menos, desde 2020. Em 2023, tinham sido reportados 554.011 prédios.

No ano passado, o imposto chegou a 93.516 pessoas e empresas.

O Adicional ao IMI é um imposto complementar que incide sobre patrimónios imobiliários de valor mais elevado, incluindo prédios urbanos habitacionais ou terrenos para construção.