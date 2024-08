Os beneficiários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) receberam mais 32 milhões de euros na última semana, principalmente as empresas, revelou o último relatório de monitorização.

O montante total de pagamentos está agora em 5.152 milhões de euros, acima dos 5.120 milhões de euros pagos até à semana anterior.

Este valor corresponde a 23% da dotação e do montante contratado e a 27% do aprovado.

Destacam-se as empresas, com 1.914 milhões de euros recebidos até quarta-feira.

Seguem-se as entidades públicas (1.263 milhões de euros), as empresas públicas (531 milhões de euros), as autarquias e áreas metropolitanas (519 milhões de euros), as escolas (275 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (223 milhões de euros).

No fundo da tabela estão as famílias (173 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (131 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (122 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos totalizam 19.241 milhões de euros, mais 25 milhões de euros do que na semana passada, o que representa 87% da dotação e do valor contratado.

A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (5.773 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (5.118 milhões de euros).

Depois surgem as autarquias e áreas metropolitanas (3.055 milhões de euros) e as empresas públicas (2.838 milhões de euros).

Abaixo disto estão as instituições do ensino superior (777 milhões de euros), as escolas (619 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (454 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (391 milhões de euros) e, por último, as famílias (217 milhões de euros).

O PRR recebeu, até esta quarta-feira, 345.821 candidaturas, um aumento de 67 comparativamente à semana passada.

As candidaturas analisadas totalizam 231.710, mais 83, enquanto as candidaturas aprovadas ascenderam a 186.225, mais 75.

Bruxelas transferiu para Portugal um total de 8.493 milhões de euros.

Dos 463 marcos e metas acordados com Bruxelas, Portugal já cumpriu 105 e 42 estão em avaliação.

Após a reprogramação do PRR, aprovada em setembro de 2023, a dotação do plano ascendeu a 22.216 milhões de euros.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.