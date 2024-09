Pedro Vasco, diretor executivo da MSC Portugal, apresentou o pacote MSC Yacht Club, produto de 6 estrelas, e que tem tido uma boa recetividade no mercado português, conforme evidenciou. Mais não é do que uma classe ultra segmentada a bordo.

O perfil dos clientes do MSC Yacht Club são normalmente casais até a idade dos 40 anos, o serviço situa-se no topo do navio, por cima da ponte de comando.

Serviço de mordomo, 24 horas por dia, ou mesmo prioridade no embarque e desembarque, são algumas das características de quem opta por este serviço.

A MSC Portugal apresenta esta manhã, no Funchal, o plano para o Inverno 2024/2025, com cruzeiros no Mediterrâneo, Caraíbas, Norte da Europa, Dubai, Abu Dhabi e Qatar, a título de exemplo.

Recorde-se que para esta manhã estava prevista a escala do MSC Virtuosa, mas que não aconteceu motivado pela greve dos pilotos de barra.