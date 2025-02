Esta manhã, a bordo do Majestic Princess que está a fazer a sua primeira escala no Porto do Funchal, houve a habitual cerimónia de boas-vindas.

O capitão do navio, Anthony John Draper recebeu a presidente do Conselho de Administração da APRAM, representantes do agente de navegação e do Clube de Entusiastas de Navios e como manda a tradição, houve a tradicional troca de placas.

O Majestic Princess chegou à Madeira na noite de terça-feira, antecipando a escala que teria lugar no dia de hoje.Sai hoje, às 17h00, com destino a Cadiz.

Mais ou menos a essa hora, parte também o outro navio que pernoitou na região, o Mein Schiff 7 que vai para Las Palmas.

Os dois navios movimentam um total de 8 420 pessoas, das quais, 6096 são passageiros.

Também no cais norte do Porto do Funchal está o veleiro dinamarquês Danmark que chegou no fim da tarde de ontem, com 96 tripulantes, para uma escala de 72 horas.

A qualquer momento, deve chegar a fundeadouro o iate Ventum Maris que vem das Caraíbas, com 12 tripulantes, para uma escala de 91 horas no Funchal.