Numa publicação conjunta entre as Secretarias da Economia e das Finanças, foi já publicado o preçário a cumprir nos combustíveis, na Região, a partir das 00h00 do dia 26 de maio de 2025, segunda-feira próxima, até às 23h59 do domingo seguinte, dia 01 de junho. Comum aos três combustíveis em referência, é um ligeiro aumento.

Assim, a gasolina super sem chumbo IO 95, que vai sendo comercializada a 1,536 euros por litro, subirá para 1,561 euros por litro.

Quanto ao gasóleo rodoviário, que até o fim do dia deste domingo é transacionado a 1,381 euros por litro, ascenderá, depois, a 1,409 euros por litro.

Por último, o gasóleo colorido e marcado passará a ser vendido a 0,946 euros por litro, sendo que por agora ainda está a 0,921 euros ao litro.