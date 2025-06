A DECO PROteste recorda, em comunicado, que a data-limite para declarar às Finanças os rendimentos obtidos em 2024 está prestes a terminar, faltando exatamente uma semana. Também os contribuintes que já entregaram e pagaram imposto têm até 30 de junho para substituir a sua declaração.

Este ano a DECO PROteste lançou uma plataforma que ajuda os contribuintes a simular, entregar e, também, substituir a declaração de forma otimizada: o IRS Simples .