Os três navios que estão hoje no Porto do Funchal, AIDAprima e Seven Seas Navigator que acostaram esta manhã e o The World que atracou ontem no cais norte, estão a movimentar um total de 6 137 pessoas, das quais 4 513 são passageiros.

Estes navios estão em viagem de reposicionamento para a Europa.

O AIDAprima está a fazer um cruzeiro de 60 dias do Dubai a Hamburgo que inclui escalas em Abu Dhabi, Qatar, Oman, Ilhas Mauricias, Ilha de Reunião, África do Sul, Namibia, Cabo Verde e ilhas atlânticas da Madeira e Canárias, onde o navio vai estar mais do que uma vez, nomeadamente no Funchal, onde regressa a 21 e 29 de abril, saindo daqui para Leixões, Corunha, Cherbourg e Hamburgo, porto final do itinerário, onde chega a 06 de maio.

Nesta viagem à Madeira o navio traz 3 937 passageiros e 975 tripulantes. Fica 15 horas neste porto e parte às 23h00.

O Seven Seas Navigator viaja com 430 passageiros e 364 tripulantes, faz uma escala de 10 horas na Madeira e sai esta tarde às 19h00.

Neste cruzeiro de 12 noites que começou a 04 de abril, em Miami, o navio fez escalas em St. George, Horta, agora, no Funchal, seguindo-se Lisboa, onde acaba a viagem a16 de abril.

Em porto continua o The World que chegou atracou no cais norte do Porto do Funchal, com 146 passageiros e 285 tripulantes.

O Funchal é o penúltimo porto de escala deste cruzeiro que se iniciou em Bridgetown e termina em Casablanca.