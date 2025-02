O Savoy Palace recebe, entre amanhã e segunda-feira, a 8.ª edição do ‘Pérola Wine Fest’, um evento que se apresenta como um paraíso para os amantes do vinho. Com mais de 30 produtores e 400 vinhos em prova, este certame procura ser um verdadeiro festival de sabores, consolidando-se como um dos momentos altos do calendário vínico da Região.

Ao Jornal, Bruno Silva, diretor de vendas da Pérola dos Vinhos, empresa promotora, está convicto de que serão “dois dias de casa cheia” no Grand Ballroom desta unidade hoteleira.

Entre as 15h00 e as 20h00, os visitantes poderão mergulhar no universo dos melhores vinhos, estando desde já garantida a qualidade no evento. “No Pérola Wine Fest pautamos pela excelência dos vinhos que temos em Portugal”, assegurou.

Refira-se que os bilhetes para brindar e saborear os vinhos em destaque têm um custo de 15 euros, com copo incluído, estando à venda na loja do JM, na Rua da Alfândega, na loja Pérola dos Vinhos, e ainda no Savoy Palace.