Pérola Wine Fest dá a provar mais de 400 vinhos na sua 7.ª edição (com fotos)

Já abriu portas a 7.ª edição do Pérola Wine Fest, que está de regresso ao Savou Palace entre hoje e amanhã, dia 18 de março, das 15 às 20 horas, para perfumar com os aromas deste elixir o Grand Ballroom deste hotel de cinco estrelas.

Ao todo, os apreciadores desta bebida, cujos tons e sabores fazem viajar até diferentes partes do país, terão a possibilidade de degustar mais de 400 vinhos, promovidos por cerca de 30 produtores nacionais e internacionais, entre os quais constam algumas novidades, que dezenas de entusiastas se recusaram a perder logo nas primeiras horas.

Isto porque, conforme constatou o JM, foi, de facto, de casa cheia que arrancou este festival organizado pela empresa ‘Pérola dos Vinhos’ e que tem o JM como media partner, e certo é que a perspetiva é a de que assim se mantenha até ao último minuto, conforme afirmou a responsável Laura Rodrigues.

“Já estamos a ultrapassar as expectativas. Estamos muito felizes com a adesão”, disse a empresária, que destacou ainda a variedade de vinhos à disposição dos visitantes.

“Há produtores que já trabalhamos há algum tempo, mas que nunca estiveram no nosso evento. No total, falamos de quatro produtores novos, que são novidade para o público em geral. E nosso objetivo também é esse: que os nossos consumidores conheçam aquilo que estamos a trazer de novo para o mercado”, realçou, denotando a presença de produções familiares e com história, não só da Madeira, mas também de Norte a Sul do país, a que se aditam elixires do estrangeiro.

Assinale-se que este encontro vínico contará ainda com animação musical, que estará hoje a cargo de Joana Mendonça, ao passo que amanhã o palco volta a ser de Miguel Pires, que já animara a passada edição.

De recordar que o bilhete de entrada tem o custo de 15 euros, incluindo um copo, podendo ser adquirido na Loja Pérola dos Vinhos, na Rua da Alfândega 119, no hotel Savoy Palace e nas instalações do JM, na Rua 31 Janeiro, 73-74.