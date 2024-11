“Ultrapassados os tempos máximos de resposta garantidos e esgotada a capacidade instalada do SESARAM, EPERAM, no âmbito da realização de cirurgias e tratamentos urgentes, o Serviço Regional de Saúde contrata os serviços, nos termos legais, com entidades prestadoras de cuidados de saúde do setor privado, assumindo os respetivos encargos, nos termos a regulamentar por portaria do membro do Governo Regional com a tutela da saúde”, pode ler-se na proposta de Orçamento da RAM para 2025.

Para 2025, o Serviço Regional de Saúde vai promover também o reforço das consultas de especialidades médicas hospitalares e da realização de pequenas cirurgias nos centros de saúde da Região Autónoma da Madeira.