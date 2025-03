A NOS Madeira promove, ontem, duas iniciativas dedicadas à cibersegurança, no Hotel Vila Porto Mare, no Funchal. O workshop ‘Segurança adaptativa: da deteção contínua à proteção inteligente’ e o cocktail/debate ‘O set-up de cibersegurança para PMEs’, reúnem especialistas, parceiros e empresas para debater os desafios e soluções da segurança digital num contexto de ameaças cada vez mais sofisticadas.

“As organizações enfrentam desafios sem precedentes e a NOS posiciona-se como um parceiro estratégico das empresas portuguesas rumo à Resiliência Digital e ao reforço das suas competências em cibersegurança. A sofisticação crescente dos ciberataques requer uma abordagem proativa e contínua à segurança. Testes ocasionais e defesas convencionais deixaram de ser eficazes, sendo essencial prever ameaças, minimizar os períodos de vulnerabilidade e assegurar um acesso protegido a dados e aplicações”, refere a empresa, em comunicado.

Dedicado às mais recentes estratégias de cibersegurança, o workshop “Segurança adaptativa: da deteção contínua à proteção inteligente” teve como foco a deteção contínua de vulnerabilidades em contextos de ciberataques, gestão da superfície de ataque e pen testing contínuo e ainda a proteção inteligente baseada em fundamentos como Zero Trust e SASE (Secure Access Service Edge). Estas sessões, no conjunto, conferem uma oportunidade de os profissionais explorarem as melhores práticas e soluções inovadoras que garantem a proteção de dados e sistemas em tempo real.

O evento organizado pela NOS Madeira, em parceria com a Ethiack e a Netskope, aconteceu durante a manhã, e contou com as participações de Filipe Mendonça, Head of Sales Specialists & Healthcare da NOS, e Rui Custódio, Head of B2B Services Business Unit, entre outros oradores de renome na área.

E ainda durante a tarde, a NOS dedicou uma sessão especial às PMEs com o tema ‘O set-up de cibersegurança para PMEs’. Dirigido por Ricardo Cardoso, diretor-geral da NOS Madeira, Rui Custódio e Valter Silva Rodrigues, Cybersecurity Testbed Manager da NOS, o momento combinou uma apresentação prática sobre soluções de cibersegurança com uma demonstração da ferramenta CyberInspect.

“Estas iniciativas refletem o compromisso da NOS em capacitar as várias empresas com ferramentas e conhecimentos que promovam a segurança digital, consolidando o seu papel como parceiro estratégico na transformação digital em Portugal”, remata a empresa na nota enviada aos órgãos de informação.