A MSC Cruzeiros anunciou em comunicado que terá pela primeira vez 19 cruzeiros, um ciclo completo, com partida e chegada ao Funchal. O MSC Opera irá realizar a temporada de Inverno 2024-2025 e as vendas para estes itinerários já se encontram disponíveis para reserva.

“No total, a MSC Cruzeiros terá 19 cruzeiros com embarque e desembarque no Funchal. Serão 11 cruzeiros de 7 noites, 4 cruzeiros com a duração de 6 noites, 3 cruzeiros com a duração de 8 noites e 1 cruzeiro de 9 noites. Para além dos 19 cruzeiros, haverá ainda 4 mini-cruzeiros, dos quais 2 deles terão a duração de 3 noites, 1 cruzeiro com a duração de 7 noites e ainda 1 cruzeiro de 4 noites”, informou a MSC.

Entre novembro de 2024 e março de 2025, o navio partirá do Funchal, na Madeira, e escalará as Ilhas Canárias: Santa Cruz de Tenerife (ilha de Tenerife), Arrecife (capital de Lanzarote), Las Palmas (na Gran Canária), Puerto del Rosário (em Fuerteventura) e Santa Cruz de La Palma (a capital de La Palma).

Para além da possibilidade de embarque no Funchal, o novo itinerário oferece opções flexíveis de embarque em Santa Cruz de Tenerife, Arrecife e Las Palmas.