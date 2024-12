As casas de luxo, embora não estejam acessíveis a todos os bolsos, despertam a atenção dos utilizadores do idealista que têm dedicado parte do seu tempo livre a ver estas residências de sonho. Nesse sentido, o idealista compilou as 10 casas com preços superiores a um milhão de euros que suscitaram maior interesse entre os seus utilizadores em 2024.

No quarto lugar da lista surge, em solo madeirense, a moradia, com vista mar, localizada em São Gonçalo, no Funchal.