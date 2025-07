O Grupo Hoti Hoteis reforça o seu compromisso com a sustentabilidade ao conquistar, em 2025, a certificação Green Key para todas as suas unidades em Portugal. Este reconhecimento internacional distingue as melhores práticas ambientais e de responsabilidade social no setor do turismo, promovendo uma operação mais sustentável e amiga do ambiente.

A Green Key avalia critérios rigorosos em áreas como eficiência energética, gestão de resíduos, consumo responsável de água e sensibilização ambiental de colaboradores e hóspedes, assegurando que as unidades cumprem elevados padrões de sustentabilidade.

Entre os hotéis certificados destacam-se unidades emblemáticas como o Meliá Lisboa Aeroporto, Meliá Lisboa Oriente, Meliá Setúbal, Moxy Oriente, Star Inn Lisbon, TRYP Montijo, Meliá Ria, Meliá Castelo Branco, Star Inn Peniche, TRYP Leiria, Hotel da Música, Meliá Braga, INNSiDE by Meliá Braga Centro, Star Inn Porto, TRYP Porto Expo, TRYP Porto Centro, Meliá Madeira Mare e Golden Residence.

Com este selo, o Grupo Hoti Hoteis oferece aos seus hóspedes a possibilidade de usufruírem de estadias que aliam conforto, qualidade e consciência ambiental, reforçando a sua posição como referência no turismo sustentável em Portugal e contribuindo ativamente para um futuro mais verde.