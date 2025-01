O ‘Marella Explorer’ escala esta quarta-feira no Porto do Funchal, com 2.667 pessoas a bordo, das quais 1.888 são passageiros.

Chegou de Lanzarote e fica na Madeira por 11 horas, partindo às 18h00 com destino a La Gomera.

Este cruzeiro, de 7 noites, começou em Tenerife no dia 17 de janeiro e termina lá na próxima sexta-feira.

O Marella Explorer voltará ao Porto do Funchal no dia 29 de janeiro.