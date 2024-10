Decorreu, entre os dias 18 e 20 de outubro, o Summit Go4Travel 2024, no Porto Santo, sob o mote ‘The Golden Summit’ para celebrar o presente e o futuro da Go4Travel.

Organizada desde 2017, a convenção reúne os profissionais das agências de viagens do grupo Go4Travel, parceiros de negócio e outros players do setor, proporcionando uma plataforma de convívio e networking.

“A edição deste ano ficou marcada por uma programação dinâmica que levou os mais de 200 participantes numa viagem pela cultura e pela gastronomia da ilha dourada de Porto Santo. Encontros de negócio, apresentações, entretenimento e experiências imersivas estiveram em destaque no programa da convenção, que passou pelos principais marcos turísticos do Porto Santo sem deixar de evidenciar as amplas potencialidades do destino, que não se esgotam no segmento de sol e praia”, refere a organização em comunicado.

A sessão de abertura contou com intervenções do presidente do Conselho de Administração da Go4Travel, João Matias, do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, e da diretora executiva da Associação de Promoção da Madeira, Sara Marote.

João Matias saudou os participantes e destacou a importância das agências para a “posição de vanguarda” que a Go4Travel assume no setor. “Não seria possível sem o compromisso e a competência de cada um dos profissionais que constituem o ecossistema Go4Travel, a par da relação sólida que estabelecemos com os nossos parceiros de negócio”, referiu o presidente do Conselho de Administração.

O representante do grupo aproveitou, também, para fazer uma radiografia do ano que passou desde a última convenção, notando que o Summit 2024 foi o primeiro a ser organizado sob o novo Conselho de Administração eleito, em abril deste ano, para o triénio 2024-2026. João Matias destacou um conjunto de iniciativas levadas a cabo pela Go4Travel, que têm sido integradas nas cadeias de valor dos acionistas, tais como a continuidade da estratégia de acordos com parceiros; o lançamento dos alicerces para um novo modelo de monitorização de risco e de gestão de recursos financeiros; a concretização de acordos com os GDS Travelport e Amadeus, enquadrados com as novas tendências dos sistemas de distribuição no transporte aéreo; o aprofundamento da parceria estratégica com o Grupo Ávoris; e o desenho de um modelo para a expansão do negócio do 4Book.

A respeito do 4Book, plataforma de reserva exclusiva da Go4Travel, João Matias sublinhou a importância da “competitividade da oferta” desta ferramenta para a proposta de valor das agências do grupo no mercado, adiantando que o 4Book tem apresentado um crescimento de dois dígitos ao ano.

No Summit, foi também anunciada a integração da Nortravel no grupo de consolidação da Go4Travel – o primeiro passo oficial de ligação entre a Go4Travel e o Grupo Ávoris desde a assinatura, em 2023, de um acordo de intenções para uma parceria estratégica.

“A edição de 2024 Summit Go4Travel voltou a reproduzir um modelo de programação que tem guiado as últimas convenções, assente na conjugação de experiências ligadas à cultura do destino e momentos de contacto entre acionistas e parceiros. Este modelo resulta na criação de um ambiente frutuoso para o desenvolvimento de parcerias estratégicas e para a discussão das principais tendências do setor. A adesão regular e massiva das agências e dos parceiros ilustra o potencial que este encontro tem para impulsionar o negócio do universo Go4Travel”, remata.