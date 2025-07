O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, evidenciou hoje que, neste momento, a Madeira já tem 11 parques empresariais, com uma taxa de ocupação 83%. Destes, fazem parte 240 empresas e 2.400 funcionários.

Numa visita realizada esta manhã à Madeira Parques Empresariais, na Rua do Bispo, o dirigente considerou este “um instrumento essencial no desenvolvimento económico e social da Região, porque permite descentralizar investimento privado para concelhos que necessitam desse investimento”. “Esta empresa, que no passado atravessou dificuldades financeiras, hoje tem resultados líquidos positivos o que satisfaz, naturalmente, a tutela”, louvou o governante.

Mais apontou José Manuel Rodrigues que a atração de investimento externo à Região é uma das prioridades do Governo Regional. “E isso tem sido conseguido a vários níveis, sobretudo nas novas empresas ligadas à tecnologia”, disse, acrescentando que é possível “ir mais longe nas pequenas e médias empresas ligadas ao comércio, indústria, logística e distribuição”.